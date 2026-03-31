Российские разведчики фиксируют голод и отчаяние ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Операторы дронов группировки войск "Север" с помощью беспилотников наблюдают тяжелое положение украинских военных, которые неделями сидят без еды и тепла из-за нарушенной логистики обеспечения, а в некоторых случаях даже машут руками российским БПЛА, рассказал РИА Новости начальник расчета взвода БПС полка 1431 с позывным "Шил".

"И вот противник там неделями сидит голодный, холодный, мы видим. Также они выходят из укрытий, по ним видно, что они уже все "спеклись"... Даже было пару случаев, когда противник вылезал из блиндажей и махал нам ручками, видя наш дрон. Соответственно, поэтому противника не отрабатывали", - отметил он.