Считавшийся пропавшим морпех шесть дней собирал разведданные о ВСУ

ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Военнослужащий соединения морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Алтай" рассказал РИА Новости, что на протяжении шести дней находился возле позиций ВСУ на добропольском направлении в ДНР и продолжал вести разведку, когда сослуживцы уже сочли его пропавшим без вести.

По словам бойца 61-й гвардейской бригады, при выдвижении на задачу он попал под атаку вражеского беспилотника.

"Меня ранило осколком в ногу, техника загорелась, и командование решило, что я погиб", - сообщил "Алтай".

Он отметил, что смог выжить и скрытно покинуть место удара.

"Пока был дым, я переместился, затем вышел на связь, но понял, что нужно продолжать выполнение задачи", - рассказал военнослужащий.

По его словам, он принял решение двигаться вглубь, несмотря на опасность.

"И вперед, и назад было опасно, но я решил идти вперед и выполнять задачу до конца", - подчеркнул он.

В течение нескольких дней боец действовал в одиночку.

"Передвигался осторожно, небольшими перебежками, искал укрытия, избегал боестолкновений, фиксировал позиции противника", - отметил "Алтай".

Он добавил, что за это время выявил несколько точек размещения ВСУ

"Потом, когда подошли наши подразделения, я передал им координаты", - сказал он.