https://ria.ru/20260331/spetsoperatsiya-2083926429.html
Считавшийся пропавшим морпех шесть дней собирал разведданные о ВСУ
Военнослужащий соединения морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Алтай" рассказал РИА Новости, что на протяжении шести... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083368126_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_6effd8c8ce44c49448ec81fa9fbcc625.jpg
https://ria.ru/20260331/spetsoperatsiya-2083920342.html
https://ria.ru/20260331/spetsoperatsiya-2083916008.html
https://ria.ru/20260331/spetsoperatsiya-2083915643.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083368126_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_66cd58270d0a76787e28e5bfe49c185c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Военнослужащий соединения морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Алтай" рассказал РИА Новости, что на протяжении шести дней находился возле позиций ВСУ на добропольском направлении в ДНР и продолжал вести разведку, когда сослуживцы уже сочли его пропавшим без вести.
По словам бойца 61-й гвардейской бригады, при выдвижении на задачу он попал под атаку вражеского беспилотника.
"Меня ранило осколком в ногу, техника загорелась, и командование решило, что я погиб", - сообщил "Алтай".
Он отметил, что смог выжить и скрытно покинуть место удара.
"Пока был дым, я переместился, затем вышел на связь, но понял, что нужно продолжать выполнение задачи", - рассказал военнослужащий.
По его словам, он принял решение двигаться вглубь, несмотря на опасность.
"И вперед, и назад было опасно, но я решил идти вперед и выполнять задачу до конца", - подчеркнул он.
В течение нескольких дней боец действовал в одиночку.
"Передвигался осторожно, небольшими перебежками, искал укрытия, избегал боестолкновений, фиксировал позиции противника", - отметил "Алтай".
Он добавил, что за это время выявил несколько точек размещения ВСУ
.
"Потом, когда подошли наши подразделения, я передал им координаты", - сказал он.
Военнослужащий подчеркнул, что изначально заходил на задачу как штурмовик, но фактически выполнял функции разведчика.