Считавшийся пропавшим морпех шесть дней собирал разведданные о ВСУ - РИА Новости, 31.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
06:04 31.03.2026
Считавшийся пропавшим морпех шесть дней собирал разведданные о ВСУ
Считавшийся пропавшим морпех шесть дней собирал разведданные о ВСУ - РИА Новости, 31.03.2026
Считавшийся пропавшим морпех шесть дней собирал разведданные о ВСУ
Военнослужащий соединения морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Алтай" рассказал РИА Новости, что на протяжении шести... РИА Новости, 31.03.2026
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Считавшийся пропавшим морпех шесть дней собирал разведданные о ВСУ

РИА Новости: считавшийся пропавшим морпех шесть дней собирал разведданные о ВСУ

Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Военнослужащий соединения морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Алтай" рассказал РИА Новости, что на протяжении шести дней находился возле позиций ВСУ на добропольском направлении в ДНР и продолжал вести разведку, когда сослуживцы уже сочли его пропавшим без вести.
По словам бойца 61-й гвардейской бригады, при выдвижении на задачу он попал под атаку вражеского беспилотника.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Бойцы "Востока" за полчаса взяли под контроль опорник с боевиками ВСУ
Вчера, 05:34
"Меня ранило осколком в ногу, техника загорелась, и командование решило, что я погиб", - сообщил "Алтай".
Он отметил, что смог выжить и скрытно покинуть место удара.
"Пока был дым, я переместился, затем вышел на связь, но понял, что нужно продолжать выполнение задачи", - рассказал военнослужащий.
По его словам, он принял решение двигаться вглубь, несмотря на опасность.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
"Южная" группировка поразила 60 блиндажей с боевиками ВСУ
Вчера, 05:11
"И вперед, и назад было опасно, но я решил идти вперед и выполнять задачу до конца", - подчеркнул он.
В течение нескольких дней боец действовал в одиночку.
"Передвигался осторожно, небольшими перебежками, искал укрытия, избегал боестолкновений, фиксировал позиции противника", - отметил "Алтай".
Он добавил, что за это время выявил несколько точек размещения ВСУ.
"Потом, когда подошли наши подразделения, я передал им координаты", - сказал он.
Военнослужащий подчеркнул, что изначально заходил на задачу как штурмовик, но фактически выполнял функции разведчика.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
ВС России не дали ВСУ захватить опорник на Краснолиманском направлении
Вчера, 05:07
 
