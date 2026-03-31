ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" за 30 минут выбили десять боевиков ВСУ с опорного пункта в ходе освобождения населенного пункта Луговское в Запорожской области, рассказал РИА Новости пулеметчик группировки войск "Восток" с позывным "Беркут".