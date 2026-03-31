"Южная" группировка поразила 60 блиндажей с боевиками ВСУ

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск за прошедшие сутки поразила 60 блиндажей и укрытий с украинскими боевиками, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 19 антенн связи и БПЛА, два наземных робототехнических комплекса, поражены пять пунктов управления БПЛА, а также 60 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ ", - сказал Астафьев

Он добавил, что в зоне ответственности группировки были сбиты 23 беспилотника противника.