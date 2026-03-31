Четверо российских морпехов выбили с позиций 12 боевиков ВСУ

ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Четверо российских морских пехотинцев выбили 12 боевиков ВСУ с позиций и удерживали занятый рубеж до подхода подкрепления, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода соединения морской пехоты группировки войск "Центр" с позывным "Фил".

По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады морской пехоты, штурм выполнялся группой из четырех человек.

"На позиции находилось порядка 12 человек. В ходе боя часть была уничтожена, несколько - взяты в плен", - рассказал военнослужащий.

После штурма бойцы были вынуждены удерживать занятый участок без подкрепления.

"В течение двух суток держали позиции вчетвером, так как подход подкрепления был небезопасен", - уточнил он.

По словам командира, в ходе боя были захвачены трофеи.