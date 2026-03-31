https://ria.ru/20260331/spetsoperatsiya-2083903869.html
Четверо российских морпехов выбили с позиций 12 боевиков ВСУ
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079662187_0:122:3016:1819_1920x0_80_0_0_57fd5f70c10d780e62da8c6040dc7db1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079662187_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_1255ae805d2ffc8562ec5c8074b90bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Четверо российских морских пехотинцев выбили 12 боевиков ВСУ с позиций и удерживали занятый рубеж до подхода подкрепления, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода соединения морской пехоты группировки войск "Центр" с позывным "Фил".
По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады морской пехоты, штурм выполнялся группой из четырех человек.
"На позиции находилось порядка 12 человек. В ходе боя часть была уничтожена, несколько - взяты в плен", - рассказал военнослужащий.
После штурма бойцы были вынуждены удерживать занятый участок без подкрепления.
"В течение двух суток держали позиции вчетвером, так как подход подкрепления был небезопасен", - уточнил он.
По словам командира, в ходе боя были захвачены трофеи.
"Забрали радиостанции, средства связи", - добавил "Топаз".