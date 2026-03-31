22:17 31.03.2026
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Николай Соловьев
культура
россия
новосибирская область
новосибирский городской драматический театр
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Заслуженный артист России Николай Соловьев умер на 67-м году жизни, сообщает пресс-служба Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева на сайте.
Актер снимался в фильмах и сериалах, в частности — в "Морских дьяволах. Рубежи Родины" и "Улице разбитых фонарей-16".
"Весь коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Соловьева и скорбит о его уходе", — говорится в заявлении.
Отмечается, что информацию о дате и времени прощания с артистом раскроют позже.
Соловьев родился в 1960 году в Новосибирской области. Он окончил Новосибирское театральное училище в 1985 году, а затем продолжил образование на факультете кинодраматургии Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова. В 1988 году вместе с Сергеем Николаевичем Афанасьевым стоял у истоков создания Новосибирского городского драматического театра, с которым оказалась неразрывно связана его судьба. Он служил в театре с 1988 по 2015, и вновь вернулся в труппу в 2020 году. На его счету более 70 ролей в спектаклях.
В 2006 году Соловьеву было присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации".
 
