СК Армении попросил арестовать одного из обвиняемых в инциденте с Пашиняном

ЕРЕВАН, 31 мар – РИА Новости. Следственный комитет Армении подал в суд ходатайство об аресте одного из обвиняемых по делу об инциденте с премьером страны Николом Пашиняном в ереванской церкви, сообщила журналистам адвокат Лусине Мартиросян.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, его брат-близнец Микаэл Минасян, который также был задержан по этому делу и обвиняется в "Пособничество в хулиганстве" и "Пособничество во вмешательстве в законную служебную или политическую деятельность должностного лица", вышел во вторник из следственного комитета. Его, как сообщила адвокат, освободили под подписку о невыезде. Третьего задержанного по этому делу - Геворга Геворгяна - освободили под залог в 13 тысяч долларов.