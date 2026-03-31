СК Армении попросил арестовать одного из обвиняемых в инциденте с Пашиняном
Следственный комитет Армении подал в суд ходатайство об аресте одного из обвиняемых по делу об инциденте с премьером страны Николом Пашиняном в ереванской...
ЕРЕВАН, 31 мар – РИА Новости. Следственный комитет Армении подал в суд ходатайство об аресте одного из обвиняемых по делу об инциденте с премьером страны Николом Пашиняном в ереванской церкви, сообщила журналистам адвокат Лусине Мартиросян.
Инцидент произошел во время посещения Пашиняном храма Святой Анны в Ереване
в Вербное воскресенье. Судя по видеокадрам, распространенным в соцсетях, когда многочисленная охрана премьера открыла коридор для покидающего церковь Пашиняна
, один из прихожан пытался ударить премьера, однако его руку отвели телохранители. После этого в церкви возникла суматоха, охрана обеспечила выход Пашиняна из церкви. В тот же день были задержаны три человека.
"Давида Минасяна перевезли в суд первой инстанции Еревана. Подано ходатайство о его аресте", - сообщила Мартиросян.
Ранее в СК
сообщили, что 18-летний Давид Мартиросян обвиняется по статье "Хулиганство" и "Вмешательство в законную служебную или политическую деятельность должностного лица",
Как сообщает корреспондент РИА Новости, его брат-близнец Микаэл Минасян, который также был задержан по этому делу и обвиняется в "Пособничество в хулиганстве" и "Пособничество во вмешательстве в законную служебную или политическую деятельность должностного лица", вышел во вторник из следственного комитета. Его, как сообщила адвокат, освободили под подписку о невыезде. Третьего задержанного по этому делу - Геворга Геворгяна - освободили под залог в 13 тысяч долларов.
Конфликт властей Армении
и Армянской апостольской церкви
сопровождается преследованием священнослужителей. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна
, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.