Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
19:23 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/shkolniki-2084112402.html
Школьники Удмуртии презентовали главе региона Бречалову IT-проекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084111442_0:73:1396:858_1920x0_80_0_0_bab4649431c68a0b57278b448cbc93f2.jpg
https://ria.ru/20260326/brechalov-2083129123.html
https://ria.ru/20260319/udmurtija-2081817508.html
https://ria.ru/20251216/vrach-2062391310.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084111442_78:0:1319:931_1920x0_80_0_0_405c9efe2878814d7dcfc4d02097f2a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ижевск, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
© Администрация Главы и Правительства Удмуртской РеспубликиГлава Удмуртии Александр Бречалов во время встречи со школьниками
© Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики
Глава Удмуртии Александр Бречалов во время встречи со школьниками
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 31 мар – РИА Новости. Удмуртские школьники презентовали главе региона Александру Бречалову IT-проекты: туристическое приложение с интересными маршрутами республики и сервис "Умный кошелёк", который автоматически выбирает карту с максимальным кешбэком при оплате покупки, сообщили в пресс-службе руководителя Удмуртии.
В пресс-службе отметили, что с участниками школьной команды Хатомс, обучающимися в центре цифрового образования детей "ИТ-куб", Бречалов познакомился еще в феврале на пресс-конференции, посвящённой старту набора первого "бассейна" в "Школу 21" в Ижевске — совместного со Сбером проекта по бесплатному обучению IT-специалистов.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Бречалов рассказал о мерах поддержки семей на селе в Удмуртии
26 марта, 19:29
Хатомс — это команда, которая регулярно участвует в региональных и всероссийских IT-соревнованиях и олимпиадах и решает реальные бизнес-кейсы и технические задачи. В ее состав входят Егор Суяков, Евгения Вотрецова, Виктор Мироненко и Александр Дерендяев. Тренер команды - педагог - наставник центра "ИТ-куб" Валерия Степанова. В активе ребят — призовые места на международном фестивале "Технострелка", Всероссийском хакатоне по анализу данных DANO, победы в кейс-чемпионатах и разработках действующих цифровых продуктов для государственных заказчиков, рассказали в пресс-службе про школьников.
"На встрече школьники презентовали главе Удмуртии два своих IT-проекта, находящихся в активной разработке", - сообщили в пресс-службе.
Первая разработка - туристическое приложение, которое знакомит жителей и гостей Удмуртии с интересными маршрутами, известными и неочевидными музеями. Оно включает актуальную афишу и аудиогиды и помогает планировать поездки по региону. В ходе подготовки продукта участники лично объехали ряд объектов, чтобы внести корректную и интересную информацию. Они также заключили партнёрские соглашения с предприятиями региона, позволяющие пользователям узнать о точках продажи национальной кухни, следует из сообщения.
"Наш проект "Сердце Удмуртии" — это приложение, которое мы сейчас активно продвигаем. Недавно выпустили большое обновление. Раньше мы занимались только андроид-разработкой, теперь выпустили приложение и под IPhone. Его уже можно скачать на Русторе. Важно, что наше туристическое приложение включено в "белые списки", поэтому работает без wi-fi, при ограниченном мобильном интернете. В современных условиях это важно, мы считаем", - приводятся слова лидера команды Егора Суякова.
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
В Удмуртии начался сбор наказов в "Народную программу 2.0"
19 марта, 21:48
Вторая разработка команды — "Умный кошелёк". Сервис автоматически выбирает карту с максимальным кешбэком при оплате, анализируя категорию покупки, историю транзакций и геолокацию, чтобы пользователи экономили без лишних усилий, рассказали в пресс-службе главы региона.
Отмечается, что в ходе обсуждения Бречалов пообещал организовать для команды встречу с крупной федеральной IT-компанией. "Даже если инвестор не вложится в проект, ценная обратная связь станет мощным толчком для вашего роста", - подчеркнул глава региона.
"Глава республики отметил, что, если еще пять лет назад работодатели не воспринимали старшеклассников как "резерв", то сегодня крупные компании начинают присматривать себе перспективных сотрудников именно со школьной скамьи. Он поручил министру образования и науки Удмуртии Римме Бяковой проработать систему поддержки дарований с участием ведущих работодателей региона", - говорится в сообщении.
В завершение встречи Бречалов пригласил ребят на молодёжный форум "Ночь карьеры в ИТ", который пройдёт 17 апреля во Дворце единоборств "УДС Арена". Форум объединит десятки IT-компаний, где школьники и студенты смогут познакомиться с работодателями, пройти собеседования и узнать о возможностях для старта карьеры в Удмуртии. Форум направлен на подготовку квалифицированных кадров для IT-отрасли, что соответствует целям нацпроекта "Экономика данных", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, добавили в пресс-службе.
Врачи проводят операцию - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Врачи Удмуртии совершили прорыв в высокотехнологической помощи
16 декабря 2025, 14:55
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала