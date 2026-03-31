Школьники Удмуртии презентовали главе региона Бречалову IT-проекты

УФА, 31 мар – РИА Новости. Удмуртские школьники презентовали главе региона Александру Бречалову IT-проекты: туристическое приложение с интересными маршрутами республики и сервис "Умный кошелёк", который автоматически выбирает карту с максимальным кешбэком при оплате покупки, сообщили в пресс-службе руководителя Удмуртии.

В пресс-службе отметили, что с участниками школьной команды Хатомс, обучающимися в центре цифрового образования детей "ИТ-куб", Бречалов познакомился еще в феврале на пресс-конференции, посвящённой старту набора первого "бассейна" в "Школу 21" в Ижевске — совместного со Сбером проекта по бесплатному обучению IT-специалистов.

Хатомс — это команда, которая регулярно участвует в региональных и всероссийских IT-соревнованиях и олимпиадах и решает реальные бизнес-кейсы и технические задачи. В ее состав входят Егор Суяков, Евгения Вотрецова, Виктор Мироненко и Александр Дерендяев. Тренер команды - педагог - наставник центра "ИТ-куб" Валерия Степанова. В активе ребят — призовые места на международном фестивале "Технострелка", Всероссийском хакатоне по анализу данных DANO, победы в кейс-чемпионатах и разработках действующих цифровых продуктов для государственных заказчиков, рассказали в пресс-службе про школьников.

"На встрече школьники презентовали главе Удмуртии два своих IT-проекта, находящихся в активной разработке", - сообщили в пресс-службе.

Первая разработка - туристическое приложение, которое знакомит жителей и гостей Удмуртии с интересными маршрутами, известными и неочевидными музеями. Оно включает актуальную афишу и аудиогиды и помогает планировать поездки по региону. В ходе подготовки продукта участники лично объехали ряд объектов, чтобы внести корректную и интересную информацию. Они также заключили партнёрские соглашения с предприятиями региона, позволяющие пользователям узнать о точках продажи национальной кухни, следует из сообщения.

"Наш проект "Сердце Удмуртии" — это приложение, которое мы сейчас активно продвигаем. Недавно выпустили большое обновление. Раньше мы занимались только андроид-разработкой, теперь выпустили приложение и под IPhone. Его уже можно скачать на Русторе. Важно, что наше туристическое приложение включено в "белые списки", поэтому работает без wi-fi, при ограниченном мобильном интернете. В современных условиях это важно, мы считаем", - приводятся слова лидера команды Егора Суякова.

Вторая разработка команды — "Умный кошелёк". Сервис автоматически выбирает карту с максимальным кешбэком при оплате, анализируя категорию покупки, историю транзакций и геолокацию, чтобы пользователи экономили без лишних усилий, рассказали в пресс-службе главы региона.

Отмечается, что в ходе обсуждения Бречалов пообещал организовать для команды встречу с крупной федеральной IT-компанией. "Даже если инвестор не вложится в проект, ценная обратная связь станет мощным толчком для вашего роста", - подчеркнул глава региона.

"Глава республики отметил, что, если еще пять лет назад работодатели не воспринимали старшеклассников как "резерв", то сегодня крупные компании начинают присматривать себе перспективных сотрудников именно со школьной скамьи. Он поручил министру образования и науки Удмуртии Римме Бяковой проработать систему поддержки дарований с участием ведущих работодателей региона", - говорится в сообщении.