Число пользователей платформы "Сферум" в Мах превысило 25 миллионов

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Количество пользователей образовательной платформы "Сферум" в национальной платформе Мах превысило 25 миллионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы.

"Образовательным пространством "Сферум" в национальном мессенджере Мах пользуются уже более 25 миллионов пользователей. К "Сферуму" подключены практически все образовательные организации страны", - говорится в сообщении пресс-службы.