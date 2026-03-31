В Севастополе частично демонтируют поврежденную при взрыве пятиэтажку

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Частичный демонтаж поврежденной от взрыва на первом этаже части пятиэтажки в Севастополе затронет 10 квартир, проект работ ожидается к концу недели, сказал и. о. заместителя губернатора региона Павел Иено.
"В доме номер 14 (где произошел взрыв – ред.) – мы на этой неделе ожидаем результаты обследования, которые выполняет профэксперт и до конца недели ждем проект частичного демонтажа от проектировщиков. Пострадало 10 квартир в торце дома, дом будет восстановлен, будет выполнен частичный демонтаж части несущих конструкций", - сказал журналистам Иено.
В ночь на вторник в жилом доме в Севастополе произошел взрыв. В результате погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери в возрасте от 12 до 23 лет находятся в больнице с различными травмами. В среду СК сообщил, что при взрыве также скончался 20-летний юноша, который числился без вести пропавшим. Возбуждено уголовное дело. По данным Развожаева, версия взрыва бытового газа исключена. Масштаб и стоимость восстановительных работ поврежденных взрывом домов в Севастополе оценят в ближайшее время, сообщил ранее губернатор.