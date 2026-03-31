20:06 31.03.2026
Т2 объявил о прекращении работы сервиса пополнения баланса Apple ID
2026-03-31T20:06:00+03:00
Т2 объявил о прекращении работы сервиса пополнения баланса Apple ID с 1 апреля

iPhone 13. Архивное фото
iPhone 13. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Т2 сообщил своим абонентам, что сервис пополнения баланса Apple ID перестанет работать с 1 апреля, заметило РИА Новости.
"С 1 апреля перестанет работать сервис пополнения баланса Apple ID. Рекомендуем вам сегодня купить нужный номинал сертификата", - говорится в сообщении оператора.
В понедельник вечером МТС и "Билайн" начали предупреждать россиян об отключении оплаты Apple со счета телефона и рекомендовать значительно пополнить баланс, до 9 тысяч рублей.
Накануне источник в правительстве заявил РИА Новости, что Минцифры РФ обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы принудить компанию к возвращению популярных российских приложений в App Store.
По его источника, в министерстве считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика.
