Врач назвала признаки заболевания сердца у младенцев

КЕМЕРОВО, 31 мар - РИА Новости. Капризы, усталость, плохая прибавка в весе и другие симптомы могут указывать на заболевания сердца у детей первого года жизни, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, детский кардиолог, доцент кафедры поликлинический педиатрии Кемеровского государственного медицинского университета минздрава РФ Светлана Шмулевич.

По словам доктора, работа сердечно-сосудистой системы, как любого сложного механизма, особенно в детском возрасте, требует особого внимания, поскольку в отличие от взрослых дети редко жалуются на классическую "боль в груди", и болезни сердца у них часто маскируются под обычную усталость, капризы, снижение аппетита и другие симптомы.

"Предлагаю рассмотреть "красные флаги", которые нельзя игнорировать в период новорожденности и первый год жизни. В этом возрасте чаще всего выявляются врожденные пороки сердца. Родители должны насторожиться, если у младенца плохая прибавка в весе. Для каждого месяца первого года жизни существуют нормы прибавки массы тела. Ребенок может длительное время находится у груди или съедает положенную смесь, но за месяц не набирает и 200–300 граммов, сердце, возможно, тратит все калории на собственную работу, а не на рост", - рассказала Светлана Шмулевич.

Также родителей должна насторожить синюшность кожи (цианоз).

"Обращайте внимание не только на общий синий оттенок кожи. При крике, кормлении, а в тяжелых случаях - в покое может быть цианоз носогубного треугольника. Также тревожный признак - синюшность языка и слизистой рта", - пояснили врач.

По словам доктора, нельзя игнорировать и одышку. "Если вы видите, что во время сосания груди или бутылочки ребенок часто бросает есть, чтобы перевести дыхание, а количество втягиваний грудной клетки в минуту превышает 60, это повод для проверки", - рассказала кардиолог.