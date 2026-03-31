Более 70 представителей МСБ обратились в самарский центр "Честный знак"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В центр "Честный знак" Самарской области обратились более 70 представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) за первые три месяца этого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Бесплатную помощь предпринимателям с цифровой маркировкой товаров оказывает региональный центр "Честный знак", который создан на площадке центра "Мой бизнес". Его основная задача — оказание квалифицированной поддержки по всем аспектам работы с системой маркировки.

"В Самарской области центр “Мой бизнес” работает для того, чтобы создавать предпринимателям все условия для стабильной работы и развития, а также для комфортной адаптации к нововведениям. Количество товаров, подлежащих маркировке, постоянно растет. Мы проводим регулярные мероприятия, индивидуальные консультации для предпринимателей по работе с системой “Честный знак”", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что данные встречи очень востребованы — с поддержкой властей бизнес региона активно внедряет новые инструменты, направленные на прозрачность рынка, минимизирует технические сложности. Это значит, что продукция добросовестных производителей попадает на полки и остается востребованной среди местных жителей.