Румыния закупает наступательные вооружения, заявил посол России

БУХАРЕСТ, 31 мар - РИА Новости. Власти Румынии полным ходом проводят милитаризацию и закупают наступательные вооружения, несмотря на непростую финансовую ситуацию и бюджетный дефицит, сообщил РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев.
"Румыния претендует на роль ключевого звена НАТО на его юго-восточном фланге, позиционирует себя в качестве верного союзника Соединенных Штатов и последовательного сторонника трансатлантического единства. Несмотря на непростую финансовую ситуацию и бюджетный дефицит, милитаризация страны идет полным ходом. Планируются значительные закупки вооружений и военной техники за рубежом за счет средств Евросоюза, выделяемых в рамках кредитного механизма SAFE", - сказал Липаев.
По его словам, при этом власти стараются не акцентировать внимание на том, что такие финансовые транши не являются безвозмездной помощью Брюсселя и их возврат ляжет на плечи будущих поколений румынских налогоплательщиков. Он обратил внимание и на то, что румынскими властями приобретаются вооружения, имеющие не оборонительное, а именно наступательное применение.