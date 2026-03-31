14:08 31.03.2026 (обновлено: 14:27 31.03.2026)
Тема наркотиков используется для смены режимов, заявили в МИД России
Тема наркотиков используется для смены режимов, заявили в МИД России
В мире, Венесуэла, США, Россия, Петр Ильичев, Николас Мадуро, Силия Флорес, Государственный департамент США
© РИА Новости
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Наркотическая повестка используется для смены режимов и вмешательства во внутренние дела различных государств, ярким примером стали действия США в Венесуэле, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев.
"Мы с вами видим, как часто наркотическая повестка используется для смены режимов, для вмешательства во внутренние дела. Кричащий пример Венесуэлы у всех на слуху", - сказал Ильичев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", приуроченной к 65-летию Единой конвенции о наркотических средствах.
В то же время в ежегодных докладах Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) Венесуэла упоминается в негативном плане только в 2018-2019 годах, после чего ни разу, уточнил он. Наоборот, ее называли сотрудничающим государством.
"Госдепартамент (США - ред.), который самолично готовит доклады о ситуации с наркотиками в мире, ни разу Венесуэлу не упоминал. Так что тут президент США пошел вопреки истине, когда организовал компанию по смещению Мадуро от власти", - заключил Ильичев.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Американский лидер Дональд Трамп тогда сообщил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга заявили о своей невиновности по вмененным американской юстицией статьям.
