Тема наркотиков используется для смены режимов, заявили в МИД России

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Наркотическая повестка используется для смены режимов и вмешательства во внутренние дела различных государств, ярким примером стали действия США в Венесуэле, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев.

В то же время в ежегодных докладах Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) Венесуэла упоминается в негативном плане только в 2018-2019 годах, после чего ни разу, уточнил он. Наоборот, ее называли сотрудничающим государством.