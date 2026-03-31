В Европе выступили с неожиданным призывом в отношении России - РИА Новости, 31.03.2026
11:00 31.03.2026 (обновлено: 19:09 31.03.2026)
В Европе выступили с неожиданным призывом в отношении России
В Европе выступили с неожиданным призывом в отношении России - РИА Новости, 31.03.2026
В Европе выступили с неожиданным призывом в отношении России
Властям Евросоюза необходимо обратиться с просьбой к России о поставках нефти на фоне энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T11:00:00+03:00
2026-03-31T19:09:00+03:00
в мире, россия, мария захарова, politico, евросоюз, иран, европа
В мире, Россия, Мария Захарова, Politico, Евросоюз, Иран, Европа
В Европе выступили с неожиданным призывом в отношении России

Христофору: ЕС должен попросить нефть у РФ во избежание дефицита энергоносителей

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Властям Евросоюза необходимо обратиться с просьбой к России о поставках нефти на фоне энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
"Брюссельским чиновникам следует съездить в Москву и попросить нефть во избежание дефицита энергоносителей", — написал он.
Накануне Politico привело слова еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, который предложил европейцам меньше ездить и летать для экономии топлива в условиях кризиса из-за военной операции Израиля и США против Ирана.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште
Орбан раскритиковал санкции ЕС против России
30 марта, 19:36
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв еврокомиссара "поражающим своей прогрессивностью".
Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории исламской республики, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти в регионе. На фоне блокировки пролива наблюдается значительный рост цен на энергоносители в странах ЕС, которые одновременно готовятся отказаться от импорта российских газа и нефти.
Добыча нефти
В МИД рассказали, куда Россия не будет поставлять нефть
Вчера, 00:24
 
В миреРоссияМария ЗахароваPoliticoЕвросоюзИранЕвропа
 
 
