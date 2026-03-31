В Европе выступили с неожиданным призывом в отношении России

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Властям Евросоюза необходимо обратиться с просьбой к России о поставках нефти на фоне энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
"Брюссельским чиновникам следует съездить в Москву и попросить нефть во избежание дефицита энергоносителей", — написал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв еврокомиссара "поражающим своей прогрессивностью".
Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории исламской республики, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти в регионе. На фоне блокировки пролива наблюдается значительный рост цен на энергоносители в странах ЕС, которые одновременно готовятся отказаться от импорта российских газа и нефти.