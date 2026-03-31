Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 31.03.2026 (обновлено: 20:54 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/rossija-2084033122.html
Россия впервые за 20 лет открыла новые запасы лития, заявил Патрушев
Россия впервые за 20 лет открыла новые запасы лития, заявил Патрушев
2026-03-31T15:36:00+03:00
2026-03-31T20:54:00+03:00
экономика
россия
дмитрий патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973431734_70:0:3001:1648_1920x0_80_0_0_0b27c116b2298932d49ebdf5eb8b406a.jpg
https://ria.ru/20251024/metally-2050237390.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973431734_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_e7cdfea9cc5837cfd8b866d4fd82249a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Патрушев: Россия впервые за 20 лет открыла новые запасы лития

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России впервые более чем за 20 лет обнаружили новые запасы лития, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
"Обеспечено наращивание показателей по некоторым редким металлам. И впервые более чем за 20 лет открыты новые запасы лития — неотъемлемого компонента высокотехнологичной промышленности", — сказал он на расширенной коллегии Федерального агентства по недропользованию.
По словам Патрушева, это очень важно с точки зрения обеспечения ресурсной независимости России, поэтому набранные темпы необходимо сохранять. Этому способствует стимулирование притока частных инвестиций в геологоразведку, добавил вице-премьер.
Литий — основное сырье для аккумуляторов, он также применяется в черной и цветной металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла и в других сферах.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
России жизненно необходима суверенная отрасль РЗМ, заявил Шойгу
24 октября 2025, 00:29
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала