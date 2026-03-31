Россия впервые за 20 лет открыла новые запасы лития, заявил Патрушев

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России впервые более чем за 20 лет обнаружили новые запасы лития, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"Обеспечено наращивание показателей по некоторым редким металлам. И впервые более чем за 20 лет открыты новые запасы лития — неотъемлемого компонента высокотехнологичной промышленности", — сказал он на расширенной коллегии Федерального агентства по недропользованию.

По словам Патрушева , это очень важно с точки зрения обеспечения ресурсной независимости России, поэтому набранные темпы необходимо сохранять. Этому способствует стимулирование притока частных инвестиций в геологоразведку, добавил вице-премьер.