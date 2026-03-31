Москвичей призвали сменить зимнюю резину на летнюю из-за теплой погоды

Отмечается, что при устойчивой теплой погоде зимняя резина не подходит для безопасного вождения автомобиля. Плохое сцепление с дорогой из-за мягкого состава шин на сухом асфальте увеличивается тормозной путь на 15–20 метров, а также ухудшается управляемость. Менять шины стоит только при устойчивом потеплении, когда ночью уже нет заморозков, а по утрам и вечерам - гололедицы.