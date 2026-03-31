В Красноярском крае продлили режим "черного неба"

КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Режим "черного неба", объявленный с вечера понедельника до вечера 31 марта в Красноярске, а также городских и сельских населенных пункта в центральных и южных округах Красноярского края, продлен еще на сутки, сообщает Среднесибирское УГМС.
Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), также именуемый режимом "черного неба", несколько раз вводился с начала года в краевой столице и других в городах региона.
"Общий прогноз от 31 марта 2026: НМУ ожидаются С 19.00 (15.00 мск - ред.) 31 марта 2026 г. до 19.00 (15.00 мск - ред.) 01 апреля 2026г. на территории городских и сельских поселений центральных, южных муниципальных округов Красноярского края и в г. Красноярск", - сказано в сообщении.
"Черное небо" периодически объявляют в городах Красноярского края и соседних регионах Сибири. Это режим неблагоприятных метеоусловий, когда из-за отсутствия ветра, тумана и других факторов затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере, в результате чего появляется смог, ухудшается качество воздуха.
Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.