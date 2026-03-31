Пострадают миллионы. Российские туристы столкнулись с новой проблемой

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Российские туристы потеряли треть стыковочных маршрутов, подсчитали в АТОР: привычные пересадки в Дубае, Катаре, Бахрейне и других аэропортах Ближнего Востока сейчас недоступны. Через какие страны теперь следуют пассажиры и из каких регионов можно летать за рубеж прямыми рейсами — в материале РИА Новости.

Меньше рейсов

В последний месяц небо над странами Ближнего Востока неспокойно — в условиях военного конфликта ракеты летят то в одну страну, то в другую. В итоге российские туристы столкнулись с сокращением доступных транзитных маршрутов на 30-35 процентов, подсчитали в АТОР.

Масштаб проблемы велик: из 19,58 миллиона россиян, ранее отправлявшихся за границу, четверть летела через Дубай или Стамбул. При этом суммарно на аэропорты ОАЭ приходилось до 700 тысяч стыковок. Всего же, по данным ассоциации, в прошлом году от 1,8 до 2,1 миллиона наших соотечественников летали за рубеж с пересадками.

Эксперты утверждают, что в последние годы именно страны Персидского залива привлекали все больше путешественников из России. За десять лет турпоток в ОАЭ вырос с 0,51 в 2016-м до 2,35 миллиона в 2025-м.

Число посещавших Кувейт россиян десять лет назад было минимальным. В последние три года через эту страну следовало до 25 тысяч россиян каждые 12 месяцев.

Бахрейн нарастил пассажиропоток из России вдвое — с десяти до 22,4 тысячи. Катар увеличил показатели в полтора раза — с 65 тысяч до 102 тысяч. Положительную динамику демонстрировали также Оман и Саудовская Аравия.

Место стыковки

Сейчас россияне могут летать по миру со стыковками в 15 государствах. Это Азербайджан, Алжир, Армения, Вьетнам, Грузия, Египет, Иордания, Казахстан, Китай, Марокко, Сербия, Таиланд, Турция, Узбекистан и Эфиопия.

Лидер — Стамбул: здесь теперь происходит до 35 процентов пересадок на рейсы в другие страны.

От 15 до 20 процентов транзитников летят через китайские Пекин и Шанхай, отмечают в АТОР. И доля будет расти, прогнозируют эксперты.

Дело в том, что часть туристов, направлявшихся в Азию, выбирали ближневосточные хабы и авиакомпании арабских стран с традиционно высоким сервисом. Теперь такие маршруты чаще прокладывают через Китай — это еще и дешевле.

В цене — прямые перелеты

После начала военных действий в Персидском заливе российские туристы стали чаще выбирать перелеты прямыми рейсами, рассказывают в РСТ. Особенно это касается путешествий в Южную и Юго-Восточную Азию.

Сервис "Мой агент" за последний месяц проанализировал три пятидневных периода — до начала конфликта на Ближнем Востоке, в первые дни и в конце марта. Данные показывают, что сперва путешественники продолжали заказывать авиабилеты через Дубай, Абу-Даби, Шарджу, надеясь на скорое завершение противостояния. Сейчас выбирают прямые перелеты.

При этом локации, куда нельзя прилететь без пересадок, стали пользоваться меньшим спросом: Маврикий и Бали уступают по числу заказов Мале и Пхукету. Также растет спрос на отдых в Турции и Сочи, отмечают в РСТ.

Куда лететь без пересадок

Сейчас из России можно улететь прямым регулярным рейсом более чем в 30 стран и отдельных территориальных образований, подсчитали в АТОР.

В списке — Абхазия, Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Кыргызстан, Макао, Мальдивы, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия.

Перечень длинный, но есть нюансы. Так, из Москвы в Кабул раз в неделю летает Ariana Afghan Airlines, но сервисы бронирования и туроператоры билеты на него не продают. Ирак и Туркменистан — не самые востребованные у путешественников места, а ряд стран — например, Израиль, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию, Кубу — российские власти посещать не рекомендуют.

Прямые рейсы за рубеж выполняются из 39 российских городов. При этом в четверти случаев международный маршрут — единственный, все остальные — внутренние.

Самые востребованные российские воздушные гавани — в двух столицах, а также Екатеринбурге, Сочи и Новосибирске. Они отправляют 80 процентов рейсов за рубеж.