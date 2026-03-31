РЭЦ представил новый подход к развитию экспорта в Китай

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) реализует стратегию формирования долгосрочных каналов выхода отечественных компаний на китайский рынок, рассказал представитель РЭЦ в КНР Евгений Бажов на международной конференции "Экспорт в Китай: выбор из ШОС" (Export to China, SCO Premium Choice) в городе Циндао провинции Шаньдун.

"Переход от разовых экспортных активностей к построению устойчивой инфраструктуры присутствия российских компаний требует качественного изменения подхода к внешнеэкономической деятельности. Сегодня ключевая задача - не просто увеличить количество контактов, а выстраивать системные, воспроизводимые механизмы работы на рынке Китая", – отметил Бажов.

Он добавил, что РЭЦ уже реализует стратегию формирования долгосрочных каналов выхода российских компаний на китайский рынок, которая включает: организацию регулярных B2B-платформ взаимодействия, сопровождение сделок и развитие устойчивых каналов продаж, институционализацию сотрудничества на региональном уровне.

Сейчас выход российских компаний на рынок КНР усложняет информационная асимметрия, нестабильность партнерских каналов и отсутствие долгосрочных механизмов сопровождения проектов. По словам представителя РЭЦ, именно устранение этих ограничений становится ключевой задачей на текущем этапе.

В рамках мероприятия РЭЦ выступил не только как участник, но и как инициатор формирования новой архитектуры сотрудничества, предложив запуск пилотных направлений в наиболее перспективных сегментах: продукция АПК, готовое продовольствие, потребительские товары.

Бажов особо отметил возможности инфраструктуры пилотной зоны "Китай–ШОС" в Циндао, которую в РЭЦ считают ключевой точкой для масштабирования российского экспорта в КНР и дальнейшего выхода на рынки стран Шанхайской организации сотрудничества.

Важным сигналом для китайских партнеров стало подтверждение готовности РЭЦ выступать системным оператором присутствия российских компаний в Китае - не только в части продвижения, но и в части создания устойчивой бизнес-инфраструктуры. По итогам конференции была зафиксирована высокая заинтересованность китайской стороны в переходе к более структурированному взаимодействию с российскими экспортерами при координации со стороны РЭЦ.

Участие РЭЦ в мероприятии в Циндао подтвердило его роль как ключевого института развития, формирующего новую модель экспорта - ориентированную на долгосрочное присутствие, управляемость процессов и масштабируемость результатов.