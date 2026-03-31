Стало известно, когда США могут лишиться всех ракет Tomahawk - РИА Новости, 31.03.2026
04:48 31.03.2026 (обновлено: 09:06 31.03.2026)
Стало известно, когда США могут лишиться всех ракет Tomahawk
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
Стало известно, когда США могут лишиться всех ракет Tomahawk

© REUTERS / U.S. Navy PhotoЗапуск американской ракеты "Томагавк" в рамках операции "Эпическая ярость"
Запуск американской ракеты "Томагавк" в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американские ВМС могут лишиться запасов Tomahawk примерно через три с половиной месяца при нынешних темпах их применения против Ирана, выяснило РИА Новости, проанализировав бюджетные документы.
Согласно данным, целевой уровень запаса составляет 3992 единицы. Как сообщала газета The Washington Post, с начала военной операции США запустили более 850 ракет. Учитывая это, остающегося арсенала хватит на 3,7 месяца.
СМИ: США при атаке на Иран потратили годовой запас дорогих крылатых ракет
30 марта, 19:08
Как следует из документов, с 2019 года Вашингтон поддерживает запас Tomahawk за счет их регулярной ресертификации и модернизации. Ежегодно около 250 ракетам таким образом продлевают срок службы. При этом с момента начала производства всего было закуплено 9240 единиц.
В день начала кампании США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попало учебное заведение для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе. Погибли 168 детей, а также 14 учителей и сотрудников школы.
МИД Ирана заявлял, что американские военные атаковали ее ракетами Tomahawk. Как писала NYT, удар мог быть частью операции против базы ВМС КСИР, расположенной в том же районе.
СМИ рассказали, сколько США потратили за первые два дня операции в Иране
10 марта, 09:21
 
