Багаевский гидроузел позитивно скажется на агропроме, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что строительство Багаевского гидроузла позитивно скажется на развитии агропрома.

Глава государства во вторник принимает участие в открытии ряда объектов транспортной отрасли по видеосвязи.

« "Я бы хотел отметить еще ряд сопутствующих положительных эффектов, которые касаются возможности увеличения и улучшения водоснабжения и решения вопросов, связанных с мелиорацией прилегающих территорий. Это и для других отраслей, в том числе для сельского хозяйства, надеюсь, будет иметь положительный эффект", - сказал Путин в ходе выступления.

Он отметил, что во время строительства работали 900 специалистов и использовалось более сотни единиц техники.