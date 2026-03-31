Путин и президент ОАЭ отметили высокий уровень контактов стран

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре отметили высокий уровень сотрудничества и контактов двух стран, которые успешно развиваются, сообщает пресс-служба Кремля.