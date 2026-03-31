Россия может предложить новые логистические маршруты, заявил Путин

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия может предложить новые более безопасные логистические маршруты с учетом коренных перемен в мировой экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия обладает колоссальным логистическим и транзитным потенциалом. С учётом коренных перемен в мировой экономике мы обязаны максимально эффективно его использовать для того, чтобы диверсифицировать глобальные логистические потоки, предложить новые более безопасные, надёжные и выгодные маршруты", - сказал глава государства в ходе открытия объектов транспортного комплекса в режиме видеоконференции.