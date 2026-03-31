Пушков оценил иранский ракетный потенциал - РИА Новости, 31.03.2026
23:21 31.03.2026
Пушков оценил иранский ракетный потенциал
Пушков оценил иранский ракетный потенциал - РИА Новости, 31.03.2026
Пушков оценил иранский ракетный потенциал
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что ракетный потенциал Ирана "перемалывает" ракеты США. РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T23:21:00+03:00
2026-03-31T23:21:00+03:00
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), алексей пушков, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Алексей Пушков, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пушков оценил иранский ракетный потенциал

Пушков: Иран "перемалывает" американские ракеты

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что ракетный потенциал Ирана "перемалывает" ракеты США.
"Ракетный потенциал Ирана - страны Глобального Юга - стал мощнейшей машиной по перемалыванию ракет-перехватчиков CША - лидера Глобального Запада - за всю историю. Это ли не еще один удар - уже по военной гегемонии США", - написал Пушков в Telegram-канале.
Он также добавил, что по сообщениям агентства Блумберг, у стран Персидского залива осталось всего 400 ракет-перехватчиков: страны уже израсходовали 2,4 тысячи ракет, при том что до войны их запасы якобы оценивались в 2,8 тысячи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранСШАТегеран (город)Алексей ПушковВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
