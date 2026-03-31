ПСБ обновил условия онлайн-кредита "Без бумаг | Контрактный"
18:15 31.03.2026 (обновлено: 18:26 31.03.2026)
ПСБ обновил условия онлайн-кредита "Без бумаг | Контрактный"
ПСБ обновил условия онлайн-кредита "Без бумаг | Контрактный" - РИА Новости, 31.03.2026
ПСБ обновил условия онлайн-кредита "Без бумаг | Контрактный"
ПСБ, развивая технологический сервис линейки онлайн-продуктов "Без бумаг", обновил условия онлайн-кредита "Без бумаг | Контрактный" и запустил кредит под... РИА Новости, 31.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_cb1ccb5705cce736e4de37842b5155a5.jpg
россия
Артем Смирнов
Артем Смирнов
псб (банк псб), банки, госзакупки, россия
ПСБ (Банк ПСБ), Банки, Госзакупки, Россия

ПСБ обновил условия онлайн-кредита "Без бумаг | Контрактный"

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ПСБ, развивая технологический сервис линейки онлайн-продуктов "Без бумаг", обновил условия онлайн-кредита "Без бумаг | Контрактный" и запустил кредит под закупку, сообщает пресс-служба банка.
По новым условиям одобрение по кредиту до 100 миллионов рублей можно получить до завершения торгов и заключения государственного контракта. Ранее получить решение было возможно только после подписания госконтракта.
С обновлением кредита "Без бумаг | Контрактный" ПАО "Банк ПСБ" заранее обеспечивает участнику госзакупок уверенность в заемном финансировании. Заявку на кредит по ставке от 17,72% могут подать клиенты, которые имеют опыт исполнения не менее двух государственных контрактов за последние три года. Для этого сразу после подачи заявки на участие в госзакупке клиент подает онлайн-заявку на кредит в ПСБ, указывая номер тендера. Банк в ответ сообщает решение с одобренным лимитом и процентной ставкой. Лимит по кредиту без залога устанавливается индивидуально и рассчитывается с учетом стоимости контракта. На протяжении всего срока проведения торгов ПСБ автоматически отслеживает статус тендера и в случае победы клиента акцептует финальное решение.
"Обновляя условия наших продуктов для малого и среднего бизнеса, мы обеспечиваем клиентам максимально удобные условия заемного финансирования. Многие представители МСБ не участвуют в тендерах из-за нехватки финансовых ресурсов для исполнения обязательств по контракту в случае победы. Чтобы решить эту задачу, мы реализовали возможность принятия решения на этапе проведения тендера", - рассказал старший вице-президент - заместитель руководителя блока малого и среднего бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.
Он добавил, что новая опция позволяет клиентам банка оперативно узнать решение по кредиту, включая процентную ставку и кредитный лимит, чтобы оценить доступность финансирования для участия в конкретном контракте.
"Далее банк в автоматическом режиме отслеживает окончание тендера и заключение контракта, после чего акцептует свое решение и производит зачисление средств на счет клиента в ПСБ, который указан в реквизитах контракта", – подчеркнул Тихонов.
Реклама, ПАО "БАНК ПСБ", ОГРН: 1027739019142, 150003, Ярославская область, Г.О. город Ярославль, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16. erid: F7NfYUJCUneTVTPFHnw6
 
ПСБ (Банк ПСБ)БанкиГосзакупкиРоссия
 
 
