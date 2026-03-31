Рейтинг@Mail.ru
"Авито" и "Сбер" открыли программу для креативных предпринимателей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 31.03.2026 (обновлено: 15:22 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/programma-2084007653.html
"Авито" и "Сбер" открыли программу для креативных предпринимателей
2026-03-31T15:03:00+03:00
2026-03-31T15:22:00+03:00
авито
сбер
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084028196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d5bcd8ee35f4f82ba04c05a29f3a0592.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084028196_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd31a27cfc101f8cb356ac39a55e6379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Авито" и "Сбер" открыли программу для креативных предпринимателей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПродажа декоративных керамических тарелок
Продажа декоративных керамических тарелок - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Авито" и "Сбер" запустили программу для компаний из сферы творческих индустрий, сообщает пресс-служба платформы.
Так, у клиентов банка, которые вышли на "Авито" с творческим бизнесом, есть возможность получить до 50 тысяч бонусов на продвижение товаров и услуг.
Участвовать в программе могут только предприниматели с верифицированным бизнес-аккаунтом. Бонусами можно вернуть до 100% потраченных на продвижение средств. Программа доступна для новых пользователей "Авито" и тех, чьи траты на продвижение (на размещение, оплату целевых просмотров и подписки в тарифах в категориях "Товары" и "Услуги") не превышали 1 тысячу рублей за последние полгода. В ней могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица, а в категории "Услуг" – и самозанятые.
Отмечается, что предприниматели в сфере креативных индустрий развиваются быстрее многих других секторов. По данным "СберАналитики", количество творческих предпринимателей за последний год выросло на 10,6% – это на 6,7 процентного пункта выше темпов роста общего числа предпринимателей в стране. "Авито" и ПАО "Сбербанк" объединили силы, чтобы поддержать прогресс творческих предпринимателей.
Условия для легкого старта и большая аудитория технологической платформы "Авито" в сочетании с финансовыми и образовательными продуктами банка могут закрыть широкий спектр потребностей представителей креативной экономики. Это позволит бизнесу сфокусироваться на поиске оригинальных решений и развитии.
Каждый пятый вид деятельности из перечня креативных индустрий представлен на "Авито". В категориях "Товары" и "Услуги" размещены свыше 730 тысяч объявлений от более чем 62 тысяч креативных предпринимателей. Среди направлений с наибольшим количеством предложений на площадке: сфера ИТ и разработка программ; предложения по дизайну, архитектуре и проектированию; производство игрушек; услуги в области связей с общественностью и рекламы, а также деятельность в сферах киноиндустрии и телевидения.
Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно. Форма подачи заявок, информация об организаторе, условиях программы, количестве бонусов, сроках, месте и порядке их получения, размещены на страницах "Товары" и "Услуги".
Реклама, ООО "КЕХ еКоммерц", ОГРН 5077746422859, 125196, город Москва, улица Лесная, дом 7, этаж 15 комната 1, erid: F7NfYUJCUneTVTGjFcxZ
 
АвитоСберРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала