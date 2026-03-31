"Авито" и "Сбер" открыли программу для креативных предпринимателей

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Авито" и "Сбер" запустили программу для компаний из сферы творческих индустрий, сообщает пресс-служба платформы.

Так, у клиентов банка, которые вышли на "Авито" с творческим бизнесом, есть возможность получить до 50 тысяч бонусов на продвижение товаров и услуг.

Участвовать в программе могут только предприниматели с верифицированным бизнес-аккаунтом. Бонусами можно вернуть до 100% потраченных на продвижение средств. Программа доступна для новых пользователей "Авито" и тех, чьи траты на продвижение (на размещение, оплату целевых просмотров и подписки в тарифах в категориях "Товары" и "Услуги") не превышали 1 тысячу рублей за последние полгода. В ней могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица, а в категории "Услуг" – и самозанятые.

Отмечается, что предприниматели в сфере креативных индустрий развиваются быстрее многих других секторов. По данным "СберАналитики", количество творческих предпринимателей за последний год выросло на 10,6% – это на 6,7 процентного пункта выше темпов роста общего числа предпринимателей в стране. "Авито" и ПАО "Сбербанк" объединили силы, чтобы поддержать прогресс творческих предпринимателей.

Условия для легкого старта и большая аудитория технологической платформы "Авито" в сочетании с финансовыми и образовательными продуктами банка могут закрыть широкий спектр потребностей представителей креативной экономики. Это позволит бизнесу сфокусироваться на поиске оригинальных решений и развитии.

Каждый пятый вид деятельности из перечня креативных индустрий представлен на "Авито". В категориях "Товары" и "Услуги" размещены свыше 730 тысяч объявлений от более чем 62 тысяч креативных предпринимателей. Среди направлений с наибольшим количеством предложений на площадке: сфера ИТ и разработка программ; предложения по дизайну, архитектуре и проектированию; производство игрушек; услуги в области связей с общественностью и рекламы, а также деятельность в сферах киноиндустрии и телевидения.

Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно.