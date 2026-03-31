12:00 31.03.2026
Стартовал проект "Интерроса" и "Сириуса" по сохранению каштана на Кавказе
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первый этап реализации программы сохранения популяции каштана посевного стартовал в сочинском горном кластере, проект является частью научно-практического партнерства "Интерроса", научно-технологического университета "Сириус" и курорта "Роза Хутор", сообщает холдинг.
Состояние популяции каштана посевного на Кавказе в последние годы вызывает у ученых серьезные опасения. Деревья страдают как от грибковых заболеваний, так и от инвазивных насекомых-вредителей — восточной каштановой орехотворки. Это наносит значительный удар по кормовой базе животных.
"Сегодня каштан сталкивается с масштабной угрозой — настоящей “пандемией”. Деревья страдают от грибковой инфекции, приводящей к усыханию и гибели древостоев, а восточная каштановая орехотворка поражает молодые побеги, препятствуя их росту и еще больше ослабляя растения", — поясняет директор по устойчивому развитию "Роза Хутор" Дмитрий Колосов, его слова приводятся в сообщении.
Первые признаки поражения патогенным грибком были зафиксированы в Горном Причерноморье еще в конце XIX века. Грибковая инфекция ослабляет деревья, замедляет их рост и снижает плодоношение. Проблема стала критической, когда в 2016 году добавился новый фактор: на территорию был завезен вредитель — восточная каштановая орехотворка. К 2020 году орехотворка распространилась на все каштановые насаждения Сочинского национального парка. Это привело к стремительному падению урожайности каштана и лишило лесных животных ключевого источника корма в осенний сезон. В частности, естественную кормовую базу теряют бурые медведи, которые поэтому стали чаще выходить к людям.
В рамках первого этапа программы на территории курорта "Роза Хутор" экологи и биологи приступили к полевым исследованиям для оценки состояния каштановых насаждений. Помимо представителей экологической службы "Роза Хутор", в работе принимают участие специалисты Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) во главе с ученым-лесопатологом, кандидатом биологических наук Юрием Гниненко, а также ведущий инженер-исследователь Международного научного центра в области экологии и изменения климата НТУ "Сириус" Павел Силкин.
Цель полевых работ – определить эффективность биологического метода борьбы с восточной каштановой орехотворкой, а также собрать пробы материала пораженных деревьев. Для лабораторного анализа были отобраны образцы ветвей с галлами — плотными наростами, которые формируются вокруг яйца орехотворки, отложенного в почку дерева.
Специалисты готовы долгосрочно работать над восстановлением каштана, опираясь на научные исследования и следуя рекомендациям Сочинского национального парка и профильных институтов. Территория "Роза Хутор" охватывает высотный диапазон произрастания каштана, многолетние и молодые деревья расположены вдоль туристских маршрутов и легко доступны для изучения.
Наиболее эффективным и экологичным способом борьбы с каштановой орехотворкой ученые считают использование ее естественного врага, насекомого-хищника торимуса. Он уничтожает вредителя на стадии личинки внутри галлов — образований на побегах, где развивается паразит.
Весной 2021 года в Сочинском национальном парке состоялся первый выпуск торимуса. Насекомых тогда вырастили во ВНИИЛМ из галлов, полученных из Италии, и выпустили в ключевых районах произрастания каштановых лесов — в Дагомысском, Головинском, Марьинском лесничествах. Последующие наблюдения показали: ранее на погонном метре ветвей каштана фиксировали до 20-30 галлов, после выпуска торимуса показатель снизился до 6-8.
"Мы понимаем: завезенный торимус акклиматизировался в условиях Сочинского национального парка. Теперь нужно определить, в каких именно районах он распространился естественным путем. Исследования позволят принять решение: есть ли необходимость проводить дополнительный выпуск торимуса и на каких участках это делать", — цитируются в сообщении слова Гниненко.
Обследование каштановых лесов — первая за пять лет комплексная оценка распространения торимуса и его влияния на снижение численности вредителя.
 
