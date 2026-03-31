Посольство рассказало о работе над проектом безвизового режима с Вьетнамом

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Проект соглашения о безвизовом режиме для туристических групп находится на согласовании у вьетнамской стороны, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Ханое.

"Сейчас документ рассматривается вьетнамской стороной… Все у них на согласовании", - заявили агентству в дипмиссии.

Вьетнамом. Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили РИА Новости, что Россия работает над соглашениями о групповом безвизе с Индией

В январе директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев сообщал, что Россия передала коллегам из Вьетнама проект соглашения о групповом безвизе.