Эксперт рассказал, за какое нарушение турист может лишиться прав в Турции

СТАМБУЛ, 31 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Отказ от медосвидетельствования при подозрении на опьянение грозит иностранному туристу в Турции штрафом в 150 тысяч лир и лишением прав на пять лет, рассказал РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бёгюрджю.

"Наиболее жесткие санкции касаются нарушений, связанных с нахождением за рулем под воздействием запрещенных веществ. Так, за отказ от медосвидетельствования при подозрении, что водитель нетрезв, предусмотрено наказание в виде конфискации прав на пять лет и штрафа в размере 150 тысяч лир (3375 долларов - ред.)", - рассказал эксперт.

Он отметил, что наказание за отказ от теста даже строже, чем за вождение в нетрезвом состоянии. Так, в случае превышения уровня алкоголя в крови выше 0,5 промилле положен штраф 25 тысяч лир (560 долларов), в случае повторного нарушения - 50 тысяч лир (1120 долларов), а с третьего раза - уже 150 тысяч лир (более 3,3 тысяч долларов).

Аналогичный штраф в размере 150 тысяч лир и аннулирование прав грозят водителям, находящимся под воздействием наркотических веществ.

Эксперт пояснил, что в случае использования туристом не турецкого, а российского удостоверения полицейские могут забрать сам документ на 60-90 дней, а в случае длительного лишения - внести во все имеющиеся базы, в результате чего турист окажется в "черном списке", в том числе прокатных контор.