В Праге рассказали о задержании подозреваемого в нападении на Русский дом

ПРАГА, 31 мар – РИА Новости. Иностранец, совершивший вечером в минувший четверг нападение на Русский дом в Праге, был задержан полицией, а не сдался ей сам, сообщил РИА Новости директор Русского дома Игорь Гиренко.

Нападение на Русский дом в Праге было совершено вечером в прошлый четверг. Нападавший бросил в окна здания шесть бутылок с зажигательной смесью, из которых три попали в окна библиотеки, но не взорвались. Фасаду и окнам здания нанесен материальный ущерб. Нападение расследуется полицией как попытка нанесения материального ущерба, но, по сообщению следствия, не исключена переквалификация дела.