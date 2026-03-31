В Праге рассказали о задержании подозреваемого в нападении на Русский дом
2026-03-31T13:36:00+03:00
РИА Новости: подозреваемого в нападении на Русский дом в Праге задержала полиция
ПРАГА, 31 мар – РИА Новости. Иностранец, совершивший вечером в минувший четверг нападение на Русский дом в Праге, был задержан полицией, а не сдался ей сам, сообщил РИА Новости директор Русского дома Игорь Гиренко.
"По уточненным данным, иностранец, подозреваемый в нападении на Русский дом в Праге
, был в понедельник задержан полицией, а не сдался сам, как сообщили некоторые СМИ", - сказал Гиренко.
Нападение на Русский дом в Праге было совершено вечером в прошлый четверг. Нападавший бросил в окна здания шесть бутылок с зажигательной смесью, из которых три попали в окна библиотеки, но не взорвались. Фасаду и окнам здания нанесен материальный ущерб. Нападение расследуется полицией как попытка нанесения материального ущерба, но, по сообщению следствия, не исключена переквалификация дела.