При сильном взрыве на "Нижнекамскнефтехиме" пострадали десятки человек - РИА Новости, 31.03.2026
15:08 31.03.2026 (обновлено: 18:06 31.03.2026)
При сильном взрыве на "Нижнекамскнефтехиме" пострадали десятки человек
При сильном взрыве на "Нижнекамскнефтехиме" пострадали десятки человек - РИА Новости, 31.03.2026
При сильном взрыве на "Нижнекамскнефтехиме" пострадали десятки человек
Десятки человек пострадали при взрыве в одном из цехов "Нижнекамскнефтехима", есть погибшие. РИА Новости, 31.03.2026
происшествия
нижнекамск
сибур холдинг
нижнекамскнефтехим
республика татарстан (татарстан)
нижнекамск
республика татарстан (татарстан)
Задымление от пожара на территории "Нижнекамскнефтехима"
На территории "Нижнекамскнефтехима" произошел пожар
2026-03-31T15:08
происшествия, нижнекамск, сибур холдинг, нижнекамскнефтехим, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Нижнекамск, Сибур Холдинг, Нижнекамскнефтехим, Республика Татарстан (Татарстан)

При сильном взрыве на "Нижнекамскнефтехиме" пострадали десятки человек

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Десятки человек пострадали при взрыве в одном из цехов "Нижнекамскнефтехима", есть погибшие.
"По уточненным данным, в результате происшествия <...> погибли два человека. Восемь человек госпитализированы. Остальные 64 обратившихся за медицинской помощью получили повреждения легкой степени тяжести", — говорится в релизе "Сибура".
По информации компании, причиной взрыва стало воспламенение газовой смеси.
Как сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев, в некоторых домах около завода выбило стекла.
Управление СК России по Татарстану возбудило дело о нарушении требований промышленной безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Сотрудники около территории завода "Нижнекамскнефтехим".

Сотрудники около территории завода Нижнекамскнефтехим, где произошел пожар

Сотрудники около территории завода "Нижнекамскнефтехим".

Дым на месте пожара на территории "Нижнекамскнефтехима".

Дым на месте пожара на территории Нижнекамскнефтехима

Дым на месте пожара на территории "Нижнекамскнефтехима".

Вид на территорию завода "Нижнекамскнефтехим".

Пожар на заводе в Нижнекамске

Вид на территорию завода "Нижнекамскнефтехим".

Дым на месте пожара на территории "Нижнекамскнефтехима".

Дым на месте пожара на территории Нижнекамскнефтехима

Дым на месте пожара на территории "Нижнекамскнефтехима".

Сотрудники около территории завода "Нижнекамскнефтехим".

Сотрудники около территории завода Нижнекамскнефтехим в Нижнекамске, где произошел пожар

Сотрудники около территории завода "Нижнекамскнефтехим".

Сотрудники около территории завода "Нижнекамскнефтехим".

Дым на месте пожара на территории "Нижнекамскнефтехима".

Вид на территорию завода "Нижнекамскнефтехим".

Дым на месте пожара на территории "Нижнекамскнефтехима".

Сотрудники около территории завода "Нижнекамскнефтехим".

К тушению пожара привлекли более 150 сотрудников МЧС и 54 единицы техники. Возгорание локализовали.
На месте работают 19 бригад скорой помощи. Также туда направили вертолет санавиации из Казани. К вылету готовятся и специалисты федеральных медицинских центров. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.
Дым на месте пожара на территории Нижнекамскнефтехима - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
ПроисшествияНижнекамскСибур ХолдингНижнекамскнефтехимРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
