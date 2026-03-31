При сильном взрыве на "Нижнекамскнефтехиме" пострадали десятки человек

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Десятки человек пострадали при взрыве в одном из цехов "Нижнекамскнефтехима", есть погибшие.
По информации компании, причиной взрыва стало воспламенение газовой смеси.
Как сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев, в некоторых домах около завода выбило стекла.
Сотрудники около территории завода "Нижнекамскнефтехим".
Дым на месте пожара на территории "Нижнекамскнефтехима".
К тушению пожара привлекли более 150 сотрудников МЧС и 54 единицы техники. Возгорание локализовали.
На месте работают 19 бригад скорой помощи. Также туда направили вертолет санавиации из Казани. К вылету готовятся и специалисты федеральных медицинских центров. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.