Источник: Анкара фиксирует сообщения об угрозах "Турецкому потоку"

АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Турецкая сторона фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу "Турецкий поток", координация ведется на регулярной основе, сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.
Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Турецкая сторона внимательно отслеживает поступающие из Москвы сообщения об атаках и угрозах в отношении газопровода "Турецкий поток", - отметил собеседник агентства.
"По линии профильных ведомств осуществляется регулярный обмен информацией и координация действий", - добавил он.
По его словам, энергетическая инфраструктура имеет стратегическое значение, и любые риски для ее безопасности "вызывают серьезную обеспокоенность".
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в телефонном разговоре 17 марта обсудили безопасность "Турецкого потока" и "Голубого потока".
В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
