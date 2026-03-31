Источник: Анкара фиксирует сообщения об угрозах "Турецкому потоку"

Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото

АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Турецкая сторона фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу "Турецкий поток", координация ведется на регулярной основе, сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.

Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Турецкая сторона внимательно отслеживает поступающие из Москвы сообщения об атаках и угрозах в отношении газопровода "Турецкий пот ок", - отметил собеседник агентства.

"По линии профильных ведомств осуществляется регулярный обмен информацией и координация действий", - добавил он.

По его словам, энергетическая инфраструктура имеет стратегическое значение, и любые риски для ее безопасности "вызывают серьезную обеспокоенность".

В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине