Песков осудил попытки Киева атаковать российские регионы

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враждебной террористической деятельностью против России попытки Киева атаковать регионы РФ беспилотниками.
"Безусловно, мы считаем, что если это имеет место, предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против Российской Федерации, то это обяжет нас сделать соответствующий вывод", - сказал он журналистам, комментируя очередные попытки Киева атаковать регионы России и возможное предоставление воздушного пространства странами Евросоюза для этих целей.
Ранее Песков, говоря о возможности использования территорий балтийских стран для пролетов БПЛА, заявил, что Киев может "втемную использовать" страны ЕС и НАТО для пролетов беспилотников. По его словам, киевский режим хорошо известен тем, что использует нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран-членов ЕС, и "конечно же, он может втемную использовать и другие страны ЕС, и НАТО в своих преступных интересах".