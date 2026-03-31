https://ria.ru/20260331/polsha-2084119078.html
Арестованный в Польше Бутягин признался, что грустит вдали от Эрмитажа
Арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин в своем письме в Эрмитаж признался, что грустит вдали от музея, сообщил Эрмитаж.
2026-03-31T19:53:00+03:00
польша
россия
украина
александр бутягин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
https://ria.ru/20260327/butyagin-2083198639.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин в своем письме в Эрмитаж признался, что грустит вдали от музея, сообщил Эрмитаж.
Письмо Бутягина передали в музей сотрудники посольства РФ в Польше.
"Хочу от всей души поблагодарить за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете мне в моём положении. Душой я постоянно с музеем и вами… Мне грустно быть вдали от Эрмитажа, но что же поделаешь", - приводятся выдержки из письма в Telegram-канале
Эрмитажа.
Бутягин отмечает также, что чувствует себя хорошо и не испытывает никаких проблем, кроме факта нахождения в СИЗО.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.