Арестованный в Польше Бутягин признался, что грустит вдали от Эрмитажа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин в своем письме в Эрмитаж признался, что грустит вдали от музея, сообщил Эрмитаж.

Письмо Бутягина передали в музей сотрудники посольства РФ в Польше.

"Хочу от всей души поблагодарить за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете мне в моём положении. Душой я постоянно с музеем и вами… Мне грустно быть вдали от Эрмитажа, но что же поделаешь", - приводятся выдержки из письма в Telegram-канале Эрмитажа.

Бутягин отмечает также, что чувствует себя хорошо и не испытывает никаких проблем, кроме факта нахождения в СИЗО.

Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.