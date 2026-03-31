Польские военные захотели купить лазерное оружие

ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Польские военные хотят закупить лазерное оружие, сообщило Агентство вооружений республики.

Ведомство опубликовало сообщение о намерении "провести предварительные рыночные консультации по приобретению лазерной системы оружия (LSBSE)".

Согласно опубликованному документу, планируется приобрести две системы: первая должна иметь дальность поражения целей на расстоянии до одного километра, а вторая должна быть способна поражать цели на расстоянии до трех километров.

Заявки должны быть поданы до 30 апреля, следует из сообщения Агентства вооружений.

Ведомство уточнило, что LSBSE необходима для нейтрализации беспилотников, а также для борьбы с ракетными и артиллерийскими снарядами. Сама система должна иметь возможность интеграции с колесными, гусеничными, контейнерными, модульными, а также морскими платформами, добавило Агентство вооружений.