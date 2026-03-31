Польша отрицает, что ВСУ запускали дроны в сторону России с ее территории

ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Польша отрицает, что ВСУ могли запускать дроны в сторону России с ее территории, заявил оперативный командующий видов вооруженных сил республики генерал Мачей Клиш.

"В связи с появившейся в общественном пространстве ложной информацией я категорически подчеркиваю: тезисы о якобы предоставлении польского воздушного пространства к наступательным действиям против Российской Федерации полностью ложны и не имеют никакой основы в фактах", - говорится в опубликованном во вторник заявлении Клиша.