СМИ: Навроцкий публично опозорился во время награждения в США

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий получил травму пальца во время награждения представителей польской диаспоры в Далласе в США, пишет газета Fakt.
"Во время церемонии награждения Кароль Навроцкий постоянно поглядывал на свой большой палец. Несколько мгновений спустя президенту наложили пластырь, что заметили внимательные фотографы", — говорится в материале.
Навроцкий готов сесть за стол переговоров с Путиным
11 февраля, 16:44
Как считает издание, вероятно, Навроцкий порезался о булавку одной из медалей. Однако точная причина происшествия неизвестна.
"В своей речи он (Навроцкий. — Прим. ред.) не упомянул этот незначительный инцидент", — говорится в материале.
В июле 2025 года Президент Польши Анджей Дуда упал с доски для серфинга в море, когда решил продемонстрировать перед журналистами свое мастерство в этом виде спорта. Выйдя в море, Дуда попытался удержаться на доске, но не смог и упал в море.
СМИ: Навроцкий убрал стол перед встречей с Зеленским
20 декабря 2025, 03:39