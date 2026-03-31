Опрос показал, чем россияне чаще всего украшают дома

https://ria.ru/20260331/polovina-2083965055.html
вциом
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083971115_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_a62d4b684fe09709058fb12d3d7b809b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083971115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ba17974ebbb213f5d516c5c78c701e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ВЦИОМ: более половины россиян украшают дома картинами и постерами
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Более половины (53%) россиян для украшения дома выбирают картины и постеры, треть (35%) опрошенных в качестве декора предпочитают статуэтки, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ
, опубликованных на его сайте.
Согласно результатам опроса, обладатели предметов интерьера чаще всего получают их в подарок (37%), покупают в специализированном магазине (27%) или делают сами (25%). Картины и постеры являются самым популярными у респондентов элементами декора (53%), на втором месте статуэтки и куклы (35%), замыкают тройку лидеров вазы (21%).
Чаще всего предметы искусства россияне покупают для создания уюта дома (56%), эстетического удовольствия (48%) и сохранения памяти о событиях и людях (27%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проведен 13 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.