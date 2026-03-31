Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 31.03.2026 (обновлено: 11:51 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/polovina-2083965055.html
Опрос показал, чем россияне чаще всего украшают дома
Опрос показал, чем россияне чаще всего украшают дома
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083971115_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_a62d4b684fe09709058fb12d3d7b809b.jpg
https://ria.ru/20260330/ukrasheniya-2083721865.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083971115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ba17974ebbb213f5d516c5c78c701e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ВЦИОМ: более половины россиян украшают дома картинами и постерами

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпальная
Спальная - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Спальная. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Более половины (53%) россиян для украшения дома выбирают картины и постеры, треть (35%) опрошенных в качестве декора предпочитают статуэтки, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Согласно результатам опроса, обладатели предметов интерьера чаще всего получают их в подарок (37%), покупают в специализированном магазине (27%) или делают сами (25%). Картины и постеры являются самым популярными у респондентов элементами декора (53%), на втором месте статуэтки и куклы (35%), замыкают тройку лидеров вазы (21%).
Чаще всего предметы искусства россияне покупают для создания уюта дома (56%), эстетического удовольствия (48%) и сохранения памяти о событиях и людях (27%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Образцы летней одежды, сшитой из ивановской ткани, 1974 год - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Какие советские украшения вернутся в моду в 2026-м
30 марта, 18:00
 
ВЦИОМОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала