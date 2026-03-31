В Финляндии оценили готовность страны к войне

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя РИА Новости инцидент с упавшими в Финляндии украинскими дронами, назвал военную готовность республики мифом.

Власти Финляндии ранее сообщили, что два дрона упали на территории страны недалеко от Коуволы в воскресенье, один из них идентифицирован как украинский Ан-196. Полиция Финляндии сообщила в понедельник, что обезвредила один из дронов, к нему был прикреплен неразорвавшийся боеприпас.

"Этим дронам позволили беспрепятственно влететь в воздушное пространство Финляндии, и этот инцидент показал, что миф о готовности Финляндии уже развенчан, поскольку этот инцидент произошел", - сказал собеседник агентства.

Политик добавил, что финские силы не готовы к нападению дронов, раз беспилотники могут беспрепятственно летать на такой длинной траектории.