Похитители американской журналистки увезли ее в провинцию Бабиль, пишут СМИ

ДОХА, 31 мар - РИА Новости. Похитители американской журналистки Шелли Кэттеллсон увезли ее в провинцию Бабиль в центральном Ираке, сообщил источник в службах безопасности Ирака новостному агентству Shafaq News.
"Кэттеллсон была перевезена в провинцию Бабиль после того, как похитители поменяли транспортное средство, в котором она ехала", - отметил источник.
Он сказал, что задержанный, обвиняемый в похищении американской журналистки, связан с силовыми структурами и, предположительно, входил в ее охрану. По словам источника, похищенная журналистка, предположительно, получила ушибы в результате аварии автомобиля, в котором она ехала во время похищения.
По данным сил безопасности Ирака, похитители поменяли машину в середине поездки после того, как машина перевернулась.
Ранее МВД Ирака сообщило, что неизвестные похитили во вторник иностранную журналистку в центре Багдада. Позднее стало известно, что речь идёт об американской журналистке Шелли Кэттелсон, которая много лет работает в Ираке и пишет для различных западных СМИ об иракских вооруженных группировках, отношениях между Багдадом и Вашингтоном.