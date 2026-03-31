В Тюмени арестовали двух женщин по обвинению в поджоге военкомата
Мать и дочь арестованы по обвинению в поджоге военкомата в Тюмени, первая из-за состояния здоровья будет находиться под домашним арестом, вторая заключена под...
2026-03-31T08:44:00+03:00
https://ria.ru/20260330/sledstvie-2083697024.html
В Тюмени арестовали мать и дочь по обвинению в поджоге военкомата
ТЮМЕНЬ, 31 мар - РИА Новости. Мать и дочь арестованы по обвинению в поджоге военкомата в Тюмени, первая из-за состояния здоровья будет находиться под домашним арестом, вторая заключена под стражу до 27 мая, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«
"Ленинский районный суд Тюмени
избрал меру пресечения в отношении Светланы В., 1986 года рождения, и Татьяны М., 1958 года рождения, обвиняемых в совершении теракта – поджога здания военного комиссариата по Ленинскому и Восточному АО города Тюмени. Светлана В. заключена под стражу до 27 мая 2026 года. Татьяна М., учитывая состояние ее здоровья, будет находиться под домашним арестом тот же срок", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 28 марта по подозрению в поджоге военкомата в Тюмени были оперативно задержаны две женщины. В суде уточнили, что они являются родственницами — это мать и дочь.
Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, что квалифицируется по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ
. Согласно открытым источникам, наказанием за его совершение может быть до 20 лет лишения свободы.