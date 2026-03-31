В Тюмени арестовали двух женщин по обвинению в поджоге военкомата

ТЮМЕНЬ, 31 мар - РИА Новости. Мать и дочь арестованы по обвинению в поджоге военкомата в Тюмени, первая из-за состояния здоровья будет находиться под домашним арестом, вторая заключена под стражу до 27 мая, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Ранее сообщалось, что 28 марта по подозрению в поджоге военкомата в Тюмени были оперативно задержаны две женщины. В суде уточнили, что они являются родственницами — это мать и дочь.