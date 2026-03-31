16:25 31.03.2026 (обновлено: 17:48 31.03.2026)
В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского
В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского
Пьяный 21-летний мужчина ударил ножом полицейского в грудь в городском округе Пушкино, нападавший арестован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского и был обезврежен приемом самбо

© СК Подмосковья/MAXЗадержание мужчины, ударившего ножом полицейского в грудь в городском округе Пушкино
Задержание мужчины, ударившего ножом полицейского в грудь в городском округе Пушкино
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пьяный 21-летний мужчина ударил ножом полицейского в грудь в городском округе Пушкино, нападавший арестован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
"По данным следствия, 29 марта текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте в поселке Зверосовхоз, вооруженный двумя ножами, на замечание, сделанное сотрудником полиции напал на полицейского и в ходе драки нанес ему удар ножом в область груди, причинив резаную рану", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.
Однако, добавили в СК, полицейский, применив приемы самбо, смог обезоружить злоумышленника и задержать. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь.
Следователи осмотрели место преступления, изъяли оружие и провели допросы. Продолжается сбор доказательств.
"Предъявлено обвинение 21-летнему местному жителю в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 2 ст. 318 УК РФ). По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в ведомстве.
Как рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Подмосковья, полицейский стал свидетелем конфликта, в котором пьяный фигурант Абрамов бранился, держа в руках два ножа. Он предъявил удостоверение и потребовал прекратить противоправные действия, бросить ножи. Обвиняемый не реагировал, после чего сотрудник МВД попытался обезоружить мужчину приемом самбо, но был ранен ножом в грудь слева.
Как добавили в прокуратуре Подмосковья, надзорный орган взял под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
