В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского

Как рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Подмосковья, полицейский стал свидетелем конфликта, в котором пьяный фигурант Абрамов бранился, держа в руках два ножа. Он предъявил удостоверение и потребовал прекратить противоправные действия, бросить ножи. Обвиняемый не реагировал, после чего сотрудник МВД попытался обезоружить мужчину приемом самбо, но был ранен ножом в грудь слева.