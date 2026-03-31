https://ria.ru/20260331/podmoskove-2084043853.html
В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского
Пьяный 21-летний мужчина ударил ножом полицейского в грудь в городском округе Пушкино, нападавший арестован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T16:25:00+03:00
происшествия
россия
пушкино
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084073843_12:0:1269:707_1920x0_80_0_0_b565a67c4ea10ab2c32c95e146955098.jpg
https://ria.ru/20260327/bolgariya-2083199427.html
https://ria.ru/20260302/peterburg-2077925734.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084073843_326:0:1269:707_1920x0_80_0_0_be26ffeb41fcf1883ce4f487fc8a1ab2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского и был обезврежен приемом самбо
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пьяный 21-летний мужчина ударил ножом полицейского в грудь в городском округе Пушкино, нападавший арестован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
"По данным следствия, 29 марта текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте в поселке Зверосовхоз, вооруженный двумя ножами, на замечание, сделанное сотрудником полиции напал на полицейского и в ходе драки нанес ему удар ножом в область груди, причинив резаную рану", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max
.
Однако, добавили в СК
, полицейский, применив приемы самбо, смог обезоружить злоумышленника и задержать. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь.
Следователи осмотрели место преступления, изъяли оружие и провели допросы. Продолжается сбор доказательств.
"Предъявлено обвинение 21-летнему местному жителю в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 2 ст. 318 УК РФ
). По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в ведомстве.
Как рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Подмосковья, полицейский стал свидетелем конфликта, в котором пьяный фигурант Абрамов бранился, держа в руках два ножа. Он предъявил удостоверение и потребовал прекратить противоправные действия, бросить ножи. Обвиняемый не реагировал, после чего сотрудник МВД попытался обезоружить мужчину приемом самбо, но был ранен ножом в грудь слева.
Как добавили в прокуратуре Подмосковья, надзорный орган взял под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.