Роспотребнадзор проведет эпидрасследование из-за оспы обезьян - РИА Новости, 31.03.2026
09:43 31.03.2026 (обновлено: 10:01 31.03.2026)
Роспотребнадзор проведет эпидрасследование из-за оспы обезьян
Роспотребнадзор проведет эпидрасследование из-за оспы обезьян - РИА Новости, 31.03.2026
Роспотребнадзор проведет эпидрасследование из-за оспы обезьян
Управление Роспотребнадзора по Подмосковью проводит эпидрасследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян, пациент и контактное лицо... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T09:43:00+03:00
2026-03-31T10:01:00+03:00
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
здоровье - общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор проведет эпидрасследование из-за оспы обезьян

Роспотребнадзор проведет расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян

Медицинская лаборатория - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Медицинская лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Подмосковью проводит эпидрасследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян, пациент и контактное лицо госпитализированы и находятся под наблюдением, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства.
"В связи с получением информации о случае подозрения на оспу обезьян специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно‑эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц, обследованию, произведён забор биоматериала для исследования. Кроме того, выдано предписание на проведение дезинфекции.
"Пациент с подозрением на оспу обезьян и контактное лицо госпитализированы и находятся под наблюдением", - заключили в ведомстве.
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Подмосковье в больницу поступил второй пациент с оспой обезьян
2 февраля, 13:19
 
Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
