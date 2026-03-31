Роспотребнадзор проведет эпидрасследование из-за оспы обезьян

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Подмосковью проводит эпидрасследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян, пациент и контактное лицо госпитализированы и находятся под наблюдением, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства.

"В связи с получением информации о случае подозрения на оспу обезьян специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно‑эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц, обследованию, произведён забор биоматериала для исследования. Кроме того, выдано предписание на проведение дезинфекции.