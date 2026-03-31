06:57 31.03.2026
Ветврач назвал питомца, которого нельзя содержать в одиночестве
Ветврач назвал питомца, которого нельзя содержать в одиночестве
Декоративные домашние крысы страдают хроническим стрессом, если их содержать в одиночестве, такие питомцы нуждаются в постоянном общении с сородичами,... РИА Новости, 31.03.2026
Ветврач назвал питомца, которого нельзя содержать в одиночестве

БРЯНСК, 31 мар - РИА Новости. Декоративные домашние крысы страдают хроническим стрессом, если их содержать в одиночестве, такие питомцы нуждаются в постоянном общении с сородичами, рассказала РИА Новости главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского А.А. Анастасия Костикова.
"В дикой природе крысы живут большими стаями. За более чем 100 лет одомашнивания эта потребность у них не исчезла. Для крысы стая - основа существования. Одиночное содержание лишает крысу возможности полноценного общения с сородичами. Это приводит к хроническому стрессу, депрессии, апатии и даже развитию неврозов", - рассказала ветеринарный врач.
Костикова добавила, что люди не могут дать такому питомцу общение, в котором он нуждается. У крыс, по словам эксперта, сложная система коммуникации, включающая ультразвуковые сигналы, язык тела, запахи и ритуалы ухода.
"Важно содержать только однополые группы - мальчиков отдельно, девочек отдельно. Совместное содержание разнополых крыс приведет к бесконечному потомству", - отметила эксперт.
