https://ria.ru/20260331/pitomets-2083932084.html
Ветврач назвал питомца, которого нельзя содержать в одиночестве
Декоративные домашние крысы страдают хроническим стрессом, если их содержать в одиночестве, такие питомцы нуждаются в постоянном общении с сородичами,... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T06:57:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95593/12/955931274_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_72e4f1992d36f18ff0e8a6bf7ddf2f20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95593/12/955931274_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_509708f23c98a9730a79f9b3c82b7737.jpg
общество
Ветврач назвал питомца, которого нельзя содержать в одиночестве
РИА Новости: домашних крыс нельзя содержать в одиночестве
БРЯНСК, 31 мар - РИА Новости. Декоративные домашние крысы страдают хроническим стрессом, если их содержать в одиночестве, такие питомцы нуждаются в постоянном общении с сородичами, рассказала РИА Новости главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского А.А. Анастасия Костикова.
"В дикой природе крысы живут большими стаями. За более чем 100 лет одомашнивания эта потребность у них не исчезла. Для крысы стая - основа существования. Одиночное содержание лишает крысу возможности полноценного общения с сородичами. Это приводит к хроническому стрессу, депрессии, апатии и даже развитию неврозов", - рассказала ветеринарный врач.
Костикова добавила, что люди не могут дать такому питомцу общение, в котором он нуждается. У крыс, по словам эксперта, сложная система коммуникации, включающая ультразвуковые сигналы, язык тела, запахи и ритуалы ухода.
"Важно содержать только однополые группы - мальчиков отдельно, девочек отдельно. Совместное содержание разнополых крыс приведет к бесконечному потомству", - отметила эксперт.