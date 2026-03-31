Зоопсихолог объяснила смену поведения питомцев весной
Питомцы меняют свое поведение весной не из-за стресса, а из-за полового инстинкта, рассказала зоопсихолог Светлана Капустина. РИА Новости, 31.03.2026
Зоопсихолог Капустина: питомцы меняют поведение весной из-за полового инстинкта
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Питомцы меняют свое поведение весной не из-за стресса, а из-за полового инстинкта, рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.
В это время года инстинкт усиливается, особенно ярко проявляясь у нестерилизованных кошек и некастрированных котов. Невозможность реализовать его естественным образом приводит к внутреннему напряжению.
"Оно выражается в вокализации - громком мяуканье, криках по ночам, характерных позах, попытках вырваться на улицу. Коты могут метить территорию, у кошек иногда снижается аппетит. Со стороны это воспринимается как стрессовое поведение, но по сути это работа гормонов и зов природы", - сказала Капустина интернет-изданию "Газета.ru"
Зоопсихолог отметила, что стерилизованные животные весной могут становиться более активными, игривыми и заинтересованными в окружающем мире, но выраженного гормонального напряжения, как правило, не возникает.
Хозяин может помочь питомцу безопасно реализовать энергию. Например, увеличить количество совместных игр, добавить интерактивные игрушки, либо предложить кошачью траву или новые лакомства, подытожила Капустина.