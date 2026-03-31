Зоопсихолог объяснила смену поведения питомцев весной

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Питомцы меняют свое поведение весной не из-за стресса, а из-за полового инстинкта, рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.

В это время года инстинкт усиливается, особенно ярко проявляясь у нестерилизованных кошек и некастрированных котов. Невозможность реализовать его естественным образом приводит к внутреннему напряжению.

"Оно выражается в вокализации - громком мяуканье, криках по ночам, характерных позах, попытках вырваться на улицу. Коты могут метить территорию, у кошек иногда снижается аппетит. Со стороны это воспринимается как стрессовое поведение, но по сути это работа гормонов и зов природы", - сказала Капустина интернет-изданию "Газета.ru"

Зоопсихолог отметила, что стерилизованные животные весной могут становиться более активными, игривыми и заинтересованными в окружающем мире, но выраженного гормонального напряжения, как правило, не возникает.