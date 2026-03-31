Военные анализируют попытки Киева атаковать регионы дронами, заявил Песков

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские военные тщательно анализируют ситуацию с попытками Киева атаковать регионы России дронами и дают соответствующие предложения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь (в вопросе атак дронами со стороны Киева - ред.) главное - как ситуацию анализируют наши военные, а они ее тщательно отслеживают, анализируют и выступают соответствующими предложениями, которые потом рассматриваются", - сказал он журналистам, комментируя попытки Киева атаковать дронами регионы России.
Ранее Песков, говоря о возможности использования территорий балтийских стран для пролетов БПЛА, заявил, что Киев может "втемную использовать" страны ЕС и НАТО для пролетов беспилотников. По его словам, киевский режим хорошо известен тем, что использует нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран-членов ЕС, и "конечно же, он может втемную использовать и другие страны ЕС, и НАТО в своих преступных интересах".