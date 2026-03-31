Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с президентом Кубы

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем сейчас нет в графике, но при необходимости его можно оперативно организовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.