Песков: Зеленский продолжает говорить о желании пойти на перемирие

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает говорить о желании пойти хоть на какое-то перемирие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы по пасхальному перемирию мы не увидели. Он, как всегда, говорил о готовности и желании пойти на перемирие, хоть какое, хоть пасхальное. Вот о чем вел разговор президент Зеленский", - сказал Песков журналистам.
Зеленский и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
Римско-католическая церковь празднует в этом году Пасху 5 апреля, православная Пасха приходится на 12 апреля. В 2023 году раскольническая Православная церковь Украины приняла решение о переходе на новоюлианский календарь.